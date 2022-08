Stand: 02.08.2022 20:07 Uhr Musikverbot an Abenden in Lüneburg: Jugendliche protestieren

Verschiedene Jugendgruppen und -organisationen in Lüneburg haben einen offenen Brief an Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne) geschrieben. Sie fühlen sich aus dem öffentlichen Raum verdrängt. Grund dafür ist das aktuelle Musikverbot an den Wochenend-Abenden, sowohl am Stint als auch auf der Mensawiese an der Universität. Anwohner hatten sich über Lärm und Müll beschwert. Die Verfasser des Briefs fordern deshalb einen zeitnahen und ergebnisoffenen Dialog mit allen Beteiligten. Kalisch hat auf den Brief reagiert: Sie will nach den Sommerferien zum Gespräch einladen. Außerdem verfolge die Stadt bereits konkrete Ideen, etwa zusätzliche Mülltonnen und Sammelstellen für Mehrwegbehältnisse aufzustellen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.08.2022 | 07:30 Uhr