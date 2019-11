Stand: 15.11.2019 12:54 Uhr

Mienenbüttel: Was passiert mit den Tieren?

200 Beagle, 150 Affen und 50 Katzen - wo werden sie in Zukunft leben? Das wegen Tierquälerei stark in Kritik geratene Tierversuchslabor Laboratory of Pharamcology and Toxicology (LPT) in Mienenbüttel im Landkreis Harburg wird 2020 schließen. Das geht aus einem internen Schreiben hervor, das dem NDR vorliegt. 76 Affen des Labors wurden bereits einem niederländischen Tierhändler übergeben.

Landkreis kann die Tiere nicht beschlagnahmen

Am Freitag gab der Landkreis Harburg bekannt, dass derzeit die Rechtsgrundlage fehle, um die Tiere zu beschlagnahmen. Transportiere LPT die Tiere ab, so könne man dies nicht untersagen, solange dabei alle tierschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden.

Tierschützer fordern Freiheit für Tiere

Für die "Soko Tierschutz", "Cruelty Free International", den Hamburger Tierschutzverein und andere Tierschutzvereine ist die Lösung klar: Tierheim statt Tierversuchseinrichtung. "Es gibt für jedes Tier einen Platz. Die Zivilbevölkerung wird nicht zulassen, dass diese Tiere, die im LPT teilweise seit vielen Jahren leiden, verschachert oder getötet werden", sagt Friedrich Mülln von der "SOKO Tierschutz". Die Tierschützer fordern die sofortige Schließung des Mienenbüttler Labors sowie die Schließung der zwei weiteren Standorte von LPT in Hamburg und Schleswig-Holstein. Das LPT in Mienenbüttel plant jedoch noch eine Studie mit der Firma Merck und will erst am 29. Februar 2020 schließen. Laut dem Unternehmen Merck wäre ein jetziger Abbruch ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Zukünftig werde man aber nicht mehr mit LPT zusammenarbeiten, teilte die Firma am Mittwoch mit.

Großdemo am Samstag gegen Tierversuche

Tierschützer hatten die skandalösen Misshandlungen der Tiere im Versuchslabor heimlich gefilmt und veröffentlicht. Daraufhin schaltete sich das Veterinäramt des Landkreises ein. Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt. Seit Oktober protestieren Tausende gegen die Tierversuche in Mienenbüttel. Die "Soko Tierschutz" ruft am Samstag, dem 16.11.19, zur "größten Demo gegen Tierversuche aller Zeiten" auf.

