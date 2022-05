Stand: 19.05.2022 15:22 Uhr Lüneburg: Unbekannte brechen in St.-Michaelis-Kirche ein

In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in die Lüneburger St.-Michaelis-Kirche eingedrungen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brachen die Täter dabei gewaltsam mehrere Türen auf. Anschließend entwendeten sie einige sakrale Gegenstände - darunter zwei silberne Weinkannen und eine Oblatendose. Der Wert der Beute und der entstandene Schaden belaufen sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer (04131) 83 06 22 15 entgegen.

