Lüneburg: Kirche zeigt Kunstwerke aus Pralinenpapier Stand: 21.09.2021 14:57 Uhr In der Lüneburger St.-Nicolai-Kirche stellt Alwine Pompe vom 10. Oktober Kunstwerke aus, die von einem besonderen Material geprägt sind: farbigem Pralinenpapier aus Aluminiumfolie.

Die Künstlerin aus Rehlingen im Landkreis Lüneburg arbeitet nach eigenen Angaben seit mehr als 30 Jahren mit Pralinenpapieren und Buntstiften auf Holz. In ihren Werken beschäftigt sie sich auch mit der Energie von Licht und Farbe, wie sie sagt. Die Pralinenpapiere mit ihrem metallischen Glanz erzeugten ein "Feuerwerk an Farben, Formen und Strukturen". In der Ausstellung in der evangelischen Backsteinkirche soll erstmals ihr aus fünf Bildern bestehender Zyklus "Der lange und breite Fluss" zu sehen sein.

Die Künstlerin hat ihre Werke bereits in Spanien, der Schweiz, Frankreich, China, Luxemburg, den USA, Italien und Deutschland gezeigt. Dabei sei Pralinenpapier als Material für Kunst ihr Alleinstellungsmerkmal. Die in Hamburg geborene Künstlerin studierte an der Fachhochschule für Gestaltung in Hamburg Textildesign und Grafikdesign. Die Ausstellung mit dem Titel "Die Hoffnungszeichen - Symbolographie als Wegweiser" in der St.-Nicolai-Kirche läuft bis zum 31. Oktober.

