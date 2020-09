Stand: 09.09.2020 14:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Leuphana: Grüne wollen Finanzen prüfen

Die Fraktion der Grünen im Niedersächsischen Landtag will die Finanzen der Lüneburger Leuphana Universität unter die Lupe nehmen. Anlass ist ein Konto in London, auf dem die Uni laut einem Bericht der "Landeszeitung" Geld zurückgelegt haben soll. Das Geld soll dann in den Libeskind-Neubau geflossen sein.

Abgeordnete haben Fragen

Der Grünen-Abgeordnete Stefan Wenzel sagte, man müsse genau prüfen, ob dieses Geld aus Fördermitteln des Landes kam und ob es nicht für Forschung und Lehre gedacht war. Das Finanzierungskonzept für den Libeskind-Bau sollte eigentlich am Mittwoch Thema im Haushaltsausschuss des Landtags sein, es wurde aber erneut kurzfristig verschoben - unter anderem, weil viele Abgeordnete noch Fragen zur haben.

