Landkreis Stade stellt Klimaschutz-Managerin ein

Ressourcenverbrauch reduzieren, CO2-Ausstoß senken und mehr erneuerbare Energie nutzen: Das hat sich der Landkreis Stade bis 2030 vorgenommen und ein Klimakonzept für die Zeit bis dahin beschlossen. Eine neu eingestellte Klimaschutz-Managerin soll die 22 Projekte, die der Kreistag in dem Konzept auflistet, umsetzen. Enthalten sind etwa Wärmedichte-Karten, die jetzt an die Kommunen im Landkreis geschickt werden, damit jede Gemeinde den Energieverbrauch in einzelnen Straßenzügen nachvollziehen und energetische Sanierungen umsetzen kann. Auch die jungen Menschen will der Landkreis einbinden: Deshalb soll es einen Klimaschutz-Wettbewerb in den Schulen geben. Außerdem hat der Stader Landrat Kai Seefried (CDU) junge, engagierte Umweltschützer eingeladen, neue Ideen für den Klimaschutz mit ihm persönlich zu besprechen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Windkraft Energiewende Solarenergie