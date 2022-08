Stand: 26.08.2022 15:26 Uhr LNG-Terminal in Stade: Bund gibt 100 Millionen dazu

Der Bund beteiligt sich mit 100 Millionen Euro an dem geplanten LNG-Terminal in Stade. Das teilte das Niedersächsische Umwelt- und Energieministerium mit. Stade ist einer von mindestens vier Standorten, über die Deutschland künftig Flüssigerdgas importieren wird. Das Terminal soll im Herbst kommenden Jahres fertiggestellt sein. Über Stade können dann rund fünf Milliarden Kubikmeter Flüssiggas pro Jahr umgeschlagen werden. Über das zweite LNG-Terminal in Niedersachsen, das in Wilhelmshaven entsteht, soll bereits Ende dieses Jahres Flüssigerdgas angeliefert werden.

