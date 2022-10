Stand: 21.10.2022 11:50 Uhr Klethens Ortsdurchfahrt nach zehn Monaten eingeweiht

Zehn Monate ist gebaut worden - am Donnerstag nun ist in Klethen bei Ahlerstedt (Landkreis Stade) die neu gestaltete Ortsdurchfahrt eingeweiht worden. 800.000 Euro hat das Bauprojekt gekostet. Landrat Kai Seefried (CDU) dankte den Anwohnenden für ihre Geduld während der Bauzeit. Er erinnerte zudem an den Frühsommer, als die Baustelle in die Schlagzeilen geraten war: Ein Autofahrer hatte die Absperrungen ignoriert und einen Bauarbeiter verletzt. Mehrere Wochen habe der Mann nicht arbeiten können. Inzwischen habe die Polizei einen Verdächtigen ermittelt.

