Jesteburg: Würgeschlange auf Spielplatz entdeckt

Auf einem Spielplatz in Jesteburg (Landkreis Harburg) haben Polizisten am Sonntagmorgen eine Würgeschlange eingefangen. Nach Angaben der Polizei hatten Anwohnende die weiße Kornnatter entdeckt. Beamte beförderten die 1,20 Meter lange Schlange mit einem Haken in eine Tüte und übergaben sie dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um ein ausgebüxtes Haustier handelt. Die Schlange könnte demnach in dieser Gegend nicht alleine überleben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere