Hilfe für Flüchtende: Wendland schickt Schiff ins Mittelmeer Stand: 21.03.2023 16:31 Uhr "Das Wendland schickt ein Schiff": Unter diesem Motto wollen Aktivisten und Aktivistinnen aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg bei der Rettung von Geflüchteten im Mittelmeer helfen.

Am Montag habe das Segelboot "Trotamar 3" an den Kanarischen Inseln abgelegt, teilte die Gruppe "CompassCollective" mit. Von dort aus geht es nun zur Straße von Gibraltar. Erstes Ziel sei Madeira, danach Burriana in Spanien, sagte Skipper Matthias Wiedenlübbert. Dort plant die Gruppe, das Schiff weiter auszurüsten, um anschließend von Malta aus die Seenotrettung im Mittelmeer zu unterstützen.

AUDIO: Asyl, Migration und Seenotrettung: Europäische Lösung gesucht (23.11.2022) (4 Min) Asyl, Migration und Seenotrettung: Europäische Lösung gesucht (23.11.2022) (4 Min)

Dreiwöchige Einsätze vor Lampedusa geplant

Geplant seien dreiwöchige Einsätze vor der Insel Lampedusa, hieß es. Dort wollen die Aktivistinnen und Aktivisten vom Segelboot aus Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, nach Notfällen Ausschau halten und bei Rettungseinsätzen größerer Schiffe helfen. Sie wolle sich solidarisch für die Wahrung von Menschenrechten einsetzen, betonte die Gruppe.

