Stand: 23.09.2022 12:12 Uhr Hanstedt verabschiedet Resolution gegen Bahntrasse

Die Samtgemeinde Hanstedt hat sich offiziell gegen einen möglichen Schienen-Neubau auf ihrem Gebiet ausgesprochen. Im Rat der Samtgemeinde haben die Politikerinnen und Politiker am Donnerstagabend einer entsprechenden Resolution zugestimmt. Darin werden die Deutsche Bahn und das Bundesverkehrsministerium aufgefordert, sich an den 2015 gefundenen Kompromiss Alpha E zu halten und keine neuen Gleis-Trassen zu bauen. Die Bahn prüft derzeit, ob sie Schienen entlang der Autobahn 7 legen will. Davon wäre - nach Angaben von Samtgemeindebürgermeister Olaf Muus - auch Hanstedt betroffen.

