Stand: 04.05.2022 11:17 Uhr Großbrand in Seevetal - Feuerwehr findet Asbest im Dach

Bei einem Großbrand in Seevetal (Landkreis Harburg) waren gestern Abend rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Ein seit längerer Zeit leerstehendes landwirtschaftliches Gebäude mit einem Wohnbereich war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Da das Dach asbesthaltig war, mussten die Einsatzkräfte anschließend dekontaminiert werden. Die angrenzende Straße musste für die Löscharbeiten mehrere Stunden voll gesperrt werden. Bis in die Nacht waren die Feuerwehrleute im Einsatz. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 300.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.05.2022 | 13:30 Uhr