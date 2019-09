Gorleben: Aus für Pilot-Konditionierungsanlage

Die Pilot-Konditionierungsanlage dient in erster Linie dazu, radioaktive Abfälle in einen chemisch stabilen, in Wasser nicht oder nur schwer löslichen Zustand zu überführen. Dieses Verfahren wird Konditionierung genannt. Anschließend wird der Atommüll entsprechend den Anforderungen von Transporten beziehungsweise der Endlagerung in Glas eingeschmolzen oder in Edelstahlbehältern verpackt. Die Anlage ist damit ein zentraler Baustein des Entsorgungsweges zur Endlagerung. Da eine solche Anlage in Gorleben existiert, fürchten Atomkraft-Gegner, dass aus dem Zwischenlager doch ein zentrales deutsches Atommüll-Endlager werden könnte.