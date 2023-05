Stand: 09.05.2023 16:13 Uhr Feuer auf Bundeswehr-Truppenübungsplatz bei Deutsch-Evern

Auf dem Truppenübungsplatz in Deutsch-Evern (Landkreis Lüneburg) ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Das Feuer sei unter Kontrolle, teilte die Bundeswehr am frühen Nachmittag mit. Laut Polizei war etwa ein Hektar betroffen, die Feuerwehr sprach von einer etwa dreimal so großen Fläche. Feuerwehren aus Bleckede, Uelzen, Scharnebeck, Lüneburg und der Ostheide beteiligten sich an dem Löscheinsatz. Wegen der Rauchentwicklung wurden Anwohner in der Region zeitweise gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ursache des Brandes ist unklar. Laut Polizei war das Feuer vermutlich im militärischen Bereich ausgebrochen. Es sei nichts in Brand geschossen worden, da am Dienstag nur Marschübungen auf dem Truppenübungsplatz durchgeführt worden sein sollen, hieß es.

