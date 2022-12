Erdgasbohrung im Heidekreis: Energiekonzern stellt Pläne vor Stand: 13.12.2022 16:41 Uhr Am Mittwoch treffen sich Vertreter von Vermilion Energy, dem Landkreis Heidekreis und dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie zu einem Gespräch. Sie beraten über mögliche Erdgasbohrungen.

Bei dem Termin in Bad Fallingbostel will Vermilion offenbar die Pläne für zwei Probebohrungen vorstellen. Das sagte ein Sprecher des Landesbergbauamtes gegenüber dem NDR. Mit den Bohrungen in Kroge und in Oerbke wolle der kanadische Energiekonzern den Untergrund erkunden, um anschließend Erdgas fördern zu können. In dem Gespräch soll auch geklärt werden, welche weiteren Unterlagen und Anträge für das Vorhaben notwendig sind.

VIDEO: Fracking: Riesige Erdgas-Vorkommern schlummern in den Tiefen (3 Min)

Fracking in Niedersachsen?

Anwohnerinnen und Anwohner im Heidekreis befürchten, dass Vermilion das Erdgas per Fracking fördern will. Um Fracking ginge es bei den Plänen aber nicht, sagte der Sprecher des Landesbergbauamtes. Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten zu fördern, bleibe auch unter der neuen Landesregierung verboten. Das Verfahren gilt als umweltschädlich, weil dabei Chemikalien freigesetzt werden.

