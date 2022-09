Stand: 22.09.2022 10:41 Uhr Energiekrise: Wohl keine Weihnachtsbeleuchtung in Stade

Aufgrund der Energiekrise erwägt die Hansestadt Stade, in diesem Jahr komplett auf die Winterbeleuchtung in der Altstadt zu verzichten. "Entschieden ist es noch nicht, aber die Tendenz geht dahin", sagte Frank Tinnemeyer von der Marketing und Tourismus GmbH Stade. Dies betreffe sowohl den beleuchteten Weihnachtsschmuck in den Bäumen als auch die Leuchtgirlanden über den Straßen. Für entsprechende Stimmung werde aber der Weihnachtsmarkt sorgen, hieß es. Auch andere Städte in Niedersachsen denken über entsprechende Einsparmöglichkeiten nach - gehen aber nicht so weit wie Stade, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Viele Kommunen planen etwa, die Beleuchtung später ein- und früher wieder abzuschalten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiekrise