Stand: 17.08.2022 12:00 Uhr Elsdorf: Motorradfahrer stirbt beim Zusammenstoß mit Zug

Im Landkreis Rotenburg (Wümme) ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 46-Jährige habe offenbar den sich nähernden Zug übersehen, als er den Bahnübergang am Bahnhof Elsdorf überqueren wollte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann stürzte und prallte gegen die Bahn. Er starb noch an der Unfallstelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.08.2022 | 14:30 Uhr