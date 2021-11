Stand: 02.11.2021 09:22 Uhr Dreifachmord in Bispingen: Prozess gegen 35-Jährigen startet

Vor dem Landgericht Lüneburg muss sich ab dem 16. November ein 35-Jähriger unter anderem wegen dreifachen Mordes und schweren sexuellen Missbrauchs verantworten. Er soll im Mai in Bispingen(Landkreis Heidekreis) seine Lebensgefährtin und deren zwei Kinder stranguliert haben. Mitte Mai waren die Leichen der 35 Jahre alten Mutter und ihres vierjährigen Sohnes in einem Haus in Bispingen entdeckt wurden. Die Leiche der elfjährigen Tochter war später an einem Waldweg in der Lüneburger Heide in der Nähe von Schneverdingen gefunden worden. Für den Prozess sind zwölf Verhandlungstage angesetzt.

Weitere Informationen Dreifachmord von Bispingen: Staatsanwaltschaft am Zug Die polizeilichen Ermittlungen sind abgeschlossen. Ein Mann soll eine Frau und deren Kinder getötet haben. (05.08.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.11.2021 | 08:30 Uhr