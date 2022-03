Stand: 07.03.2022 11:56 Uhr Boot auf Oberelbe havariert: Falscher Alarm für Feuerwehren

Ein havariertes Flachbodenboot auf der Oberelbe hat am Sonntagabend die Feuerwehren in Drage, Hoopte und Schwinde (Landkreis Harburg) beschäftigt. Nachdem sich die Einsatzkräfte bereits zu Wasser und an Land auf den Weg zur Einsatzstelle gemacht hatten, stellte sich heraus, dass der Freizeitskipper falsche Angaben zum Einsatzort gemacht hatte. Darum kam auch noch die Feuerwehr Marschacht zum Einsatz. Schnell war jedoch klar: Das Boot war außerhalb des Fahrwassers auf Grund gelaufen und die Feuerwehr musste nicht tätig werden. Ein privates Unternehmen übernahm stattdessen die Bergung.

