Barendorf: Seniorin fährt beim Ausparken in Apotheke

In Barendorf (Landkreis Lüneburg) ist eine 86-Jährige Autofahrerin beim Ausparken gegen die Fassade einer Apotheke gefahren. Verletzt wurde niemand. Das Mauerwerk wurde aber so stark beschädigt, dass die Feuerwehr einen Statik-Experten hinzuzog. Demnach droht die Apotheke nicht einzustürzen. Zur Sicherheit ordnete die Feuerwehr aber an, dass der Verkaufsraum nicht über den Haupteingang betreten werden darf. Kunden können den Seiteneingang nutzen, so die Feuerwehr.

