Stand: 18.04.2023 07:11 Uhr Bahn bietet Kompromiss für Strecke zwischen Hamburg und Hannover

Die Deutsche Bahn hat in Aussicht gestellt, die bestehende Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover leistungsfähiger zu machen. Das haben Vertreter der Bahn am Montagabend bei einem Parlamentarischen Abend in Berlin angekündigt. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies wertete diesen Schritt der Bahn als ersten Kompromiss im Streit um die künftige Trassenführung. Die Bahn beharrt aber weiterhin auf einem Neubau der Trasse. Anders sei der wachsende Personen- und Güterverkehr nicht zu bewältigen. Die betroffenen Kommunen sind gegen einen Neubau und sprechen sich für einen Ausbau der Bestandsstrecke aus. Der Bundestag will im Sommer über die endgültig Streckenführung entscheiden.

