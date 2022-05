Stand: 16.05.2022 07:49 Uhr Autofahrer verunglückt tödlich im Landkreis Lüneburg

Ein 46-jähriger Autofahrer ist im Landkreis Lüneburg gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der 46-Jährige sei in der Nacht auf der Landstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Weitere Verletzte gab es nicht. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei derzeit. Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße 232 zwischen Tosterglope und Katemin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.05.2022 | 07:30 Uhr