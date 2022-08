Amelinghausen kürt wieder eine Heidekönigin Stand: 13.08.2022 11:21 Uhr In Amelinghausen im Landkreis Lüneburg beginnt heute Abend das traditionelle Heideblütenfest. Es ist das erste nach der zweijährigen Pandemie-Pause.

Eröffnet wird das Fest in Amelinghausen um 20 Uhr mit einem Böllerschuss. Danach ist eine Lasershow geplant. Insgesamt neun Tage wird in der Lüneburger Heide mit Livemusik, Flohmarkt, Kinderanimation und Festumzug gefeiert. Zum Abschluss wird am 21. August eine neue Heidekönigin gewählt. Die amtierende Königin, die Erzieherin Leonie Laryea, hat die Region außerplanmäßig in drei Amtszeiten repräsentiert.

AUDIO: Amelinghausen feiert wieder sein Heideblütenfest (1 Min) Amelinghausen feiert wieder sein Heideblütenfest (1 Min)

Vorfreude und Anspannung nach zwei Jahren "Schlafmodus"

Nach zwei Jahren Corona-Pause sei doch etwas Anspannung vorhanden, sagte Christian Kremer, Vorsitzender des Vereins "Heideblütenfest Amelinghausen", dem NDR in Niedersachsen. "Man hat zwei Jahre in einem gewissen Schlafmodus verbracht." Die Vorlaufzeit im Frühjahr auf den Neustart des Heideblütenfests sei relativ kurz gewesen. "Ich hoffe, wir haben an alles gedacht und können eine tolle Heideblütenfestwoche machen." Ungeachtet der langen Pause sei die Vorfreude "riesengroß". Man hoffe auf mindestens 10.000 Besucherinnen und Besucher.

Heide blüht wegen der Trockenheit seltener

Anders als in vielen Jahren zuvor dürfte die Heideblüte, nach der das Fest benannt ist, wegen der Dürre überschaubar ausfallen. "Wenn ich mir unsere Kronsbergheide hier anschaue, dann würde ich sagen: 50 Prozent wird gar nicht in die Blüte kommen", sagte Kremer. "Aber wir wären nicht Amelinghäuser, wenn wir nicht unsere besonderen Stellen hätten, wo wir Heide finden." Die Heidekrone für die neue Königin sei gebunden - "und die erstrahlt wie jedes Jahr im neuen Glanz mit frischer Heide".

Schneverdingen lädt Ende August zum Heideblütenfest

Am letzten August-Wochenende wird dann beim Heideblütenfest in Schneverdingen weiter gefeiert. Dort soll es laut Bürgermeistern Meike Moog-Steffens (parteilos) zum ersten Mal eine Drohnen-Lichtshow geben. Zum Festumzug, den Festspielen und der Wahl der Königin am 28. August werden rund 25.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

VIDEO: Aus dem Archiv: Heideblütenfest in Schneverdingen 1960 (stumm) (1 Min)

