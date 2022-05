Stand: 24.05.2022 12:45 Uhr AfD-Parteitag in Lüneburg: Landkreis legt Beschwerde ein

Am Montag hat der Landkreis Lüneburg eine Beschwerde gegen den geplanten Parteitag der AfD in der Lüneburg Arena beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. Der Landkreis betreibt die Arena und möchte die Veranstaltung der AfD dort verhindern. Vor rund zwei Wochen hatte das Verwaltungsgericht entschieden, dass die AfD die Arena für ihren Parteitag nutzen darf. Bis der Senat des Oberverwaltungsgerichtes eine Entscheidung trifft, wird es voraussichtlich noch mehrere Wochen dauern. Unabhängig davon hatte die AfD in der vergangenen Woche erklärt, ihren Parteitag stattdessen in Hannover abhalten zu wollen. Dennoch steht die Nutzung der Arena für eine Aufstellungsversammlung der AfD für die Landtagswahl in Lüneburg im Raum.

