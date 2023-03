Stand: 20.03.2023 10:22 Uhr Ärger über laute Feier: Mann setzt Tür der Nachbarn in Brand

Die Polizei ermittelt gegen einen 64-Jähriger aus Rotenburg (Wümme) wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Er steht im Verdacht die Wohnungstür seiner Nachbarn mit Hilfe von Brandbeschleunigern angezündet zu haben. Laut Polizei fand zur Tatzeit in der Nachbarwohnung ein Familienfest statt. Der Mann habe sich vom Lärm der Feier offenbar gestört gefühlt, so die Ermittler. Die Bewohner bemerkten die Flammen und konnten das Feuer schnell löschen. Der mutmaßliche Brandstifter war laut der Polizei stark alkoholisiert. Die Beamten fanden in seiner Wohnung eine geöffnete Flasche mit Spiritus und weitere Beweismittel.

