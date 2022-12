Stand: 03.12.2022 16:40 Uhr 82-Jährige fährt in Stade mit ihrem Auto in einen Supermarkt

Eine 82-jährige Autofahrerin hat am Sonnabend vor und in einem Supermarkt in Stade für Chaos gesorgt. Wie die Polizei bestätigte, fuhr die Seniorin mit ihrem Wagen zunächst in das Schaufenster des Geschäfts. Dann legte sie den Rückwärtsgang ein und fuhr sich an einer Betontreppe eines seitlichen Eingangs fest. Bei diesem Fahrmanöver wurde ein weiteres Auto beschädigt. Im Inneren des Supermarkts kippten Regale um, ein Teil des Marktes musste zeitweise gesperrt werden. Die 82-Jährige wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Warum die Frau die Kontrolle über ihr Auto verlor, ist derzeit noch unklar.

VIDEO: Frau fährt mit Auto in Supermarkt in Stade (1 Min)

