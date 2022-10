24 Verletzte bei Massenunfall nach Starkregen auf der A1 Stand: 01.10.2022 18:20 Uhr Bei einer Massenkarambolage auf der A1 bei Elsdorf (Landkreis Rotenburg/Wümme) sind am Samstagnachmittag elf Autos ineinander gefahren. Laut Autobahnpolizei wurden dabei 24 Menschen verletzt.

Ein schwer Verletzter und eine leichter verletzte, schwangere Frau wurden nach Angaben der Polizeiinspektion Rotenburg in zwei Rettungshubschraubern in Krankenhäuser in Hamburg und Rotenburg geflogen. Alle anderen Betroffenen dürften sich nach Einschätzung der Polizei leichte Verletzungen zugezogen haben.

Unfall war Auslöser der Karambolage

Auslöser für die Massenkarambolge war ein Verkehrsunfall kurz vor dem Autobahnparkplatz Hatzte. Bei Starkregen hatte ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Als Folge kam es auf der A1 zu einem kilometerlangen Rückstau. Etwa eine halbe Stunde nach dem ersten Unfall fuhren am Stauende in Höhe der Anschlussstelle Elsdorf über zehn Pkw aufeinander, teilte die Polizei mit.

Rund 100.000 Euro Sachschaden

Die Autobahn ist ab der Anschlussstelle Bockel in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden sich den Angaben zufolge über Stunden hinziehen. Es kommt zu einem längeren Stau. Den Sachschaden des Massenunfalls schätzt die Autobahnpolizei Sittensen auf rund 100.000 Euro.

