18 Jahre "So-da-Kran" in Winsen: Jetzt ist ein Ende in Sicht Stand: 19.01.2022 16:06 Uhr Erleichterung für die Anwohner des "So-da-Krans": Die Gemeinde hat sich mit dem Besitzer auf einen Vergleich geeinigt. Nun ist klar, wann der Kran spätestens abgebaut wird. Er steht seit 18 Jahren.

Seit 2004 ragt der mehr als 15 Meter hoher Baukran in einem Wohngebiet in Winsen (Landkreis Celle) über die Dächer und dreht sich knatternd im Wind. Weil er nicht genutzt wird und einfach nur so da steht, wird er "So-da-Kran" genannt. Der Kranbesitzer ist ein privater Bauherr und seit 2004 mit seinem Hausbau nicht wirklich vorangekommen. Gegen ihn rechtlich vorzugehen, war lange Zeit schwierig, die Not der Nachbarn groß: Einige hätten wegen des Krans ihr Schlafzimmer zur anderen Seite ihres Hauses verlegt, so Bürgermeister Dirk Oelmann (SPD) gegenüber NDR.de. Sie hatten Sorge, der Kran könnte nachts auf ihr Haus umkippen. Nun ist ein Ende dieses Zustands zumindest in Sicht.

Kran muss spätestens Juni 2025 abgebaut werden

"Mit sehr, sehr viel Hartnäckigkeit" sei ein Vergleich zustande gekommen und jetzt von beiden Seiten unterzeichnet worden, so Oelmann. Demnach muss bis zum 1. Juni dieses Jahres ein "Wille zum Weiterbau erkennbar sein", ansonsten müsse der Besitzer den Kran innerhalb von zwei Wochen abbauen. Kommen die Bauarbeiten auf seinem Grundstück aber doch erkennbar voran, könne der Kran noch bis Juni 2025 stehen bleiben. Dann allerdings müsse er so oder so spätestens verschwinden. Die Kosten des Verfahrens trage die Gemeinde, Oelmann rechnet dabei mit einem vierstelligen Betrag. Ihm sei es aber wichtig gewesen, endlich einen Weg zu finden, damit sich die Nachbarn wieder ungestört und sicher fühlen können.

Videos 3 Min Realer Irrsinn: Der So-da-Kran Seit 2004 steht in Südwinsen ein Kran einfach nur so herum. Und die Stadt kann nichts machen. So ist es nur der Wind, der den Dauer-Kran geräuschvoll hin und herbewegt. 3 Min

TÜV kommt jedes Jahr

Dass der "So-da-Kran" überhaupt schon so lange ungenutzt auf dem Grundstück stehen konnte, liegt an der schwierigen rechtlichen Lage: Mit dem Kauf des Grundstücks war nicht die Verpflichtung verbunden, es in einer bestimmten Zeit zu bebauen. Der Kran wiederum hat keine offensichtlichen Mängel, die zum Beispiel die Standfestigkeit betreffen, er wird regelmäßig vom TÜV geprüft. Aus statischen Gründen darf er nicht arretiert werden, so dass er seit seinem Aufbau nur vom Wind bewegt wird. Krähen haben sich eingenistet, während der Fall lange beim Verwaltungsgericht Lüneburg lag. Ein Gutes hat der "So-da-Kran" bisher aber für die Winsener - die Wegbeschreibung für ortsunkundige Gäste fällt nicht schwer: "Da wo der Kran steht, da wohnen wir", beschreiben seit 2004 Anwohner den Weg für ihren Besuch. Ab spätestens 2025 geht das nicht mehr.

