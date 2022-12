Stand: 07.12.2022 16:42 Uhr 16.000 Unterschriften gegen Fracking im Heidekreis

Anwohnerinnen und Anwohner im Heidekreis befürchten, dass der kanadische Energiekonzern Vermilion in der Region Erdgas per Fracking fördern will. Dagegen haben sie 16.000 Unterschriften gesammelt. Laut Landrat Jens Grote (parteilos) bereitet das Unternehmen zwei Probebohrungen im Bereich Bad Fallingbostel vor - eine bei Kroge und eine bei Oerbke. Das zuständige Landesamt hatte Vermilion Erkundungsrechte eingeräumt. Der Konzern habe aber ausdrücklich ausgeschlossen, Fracking zu beantragen, hieß es vom Landkreis. Die örtliche Bürgerinitiative befürchtet Fracking durch die Hintertür. Am 14. Dezember treffen sich Vertreter von Landkreis, Landesbergbauamt und Vermilion Energy zu einem Erörterungsgespräch. Die rot-grüne Landesregierung hat im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass Fracking zur Gewinnung von Erdöl und Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten abgelehnt wird und verboten bleiben muss. Das Verfahren gilt als umweltschädlich, weil Chemikalien freigesetzt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Fracking Energiekrise Energie