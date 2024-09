Olympia 2040 in Deutschland? Rot-Grün will Bewerbung unterstützen Stand: 26.09.2024 20:13 Uhr Kommen die Olympischen Spiele 2040 nach Deutschland - und nach Niedersachsen? SPD und Grüne im Niedersächsischen Landtag haben angekündigt, die deutsche Bewerbung für Olympia unterstützen zu wollen.

Als mögliche Hauptaustragungsorte für Olympia 2040 sind bislang Berlin, Hamburg, Leipzig, München und Rhein-Ruhr vorgesehen. Aber: "Niedersachsen könnte für einzelne Sportarten ergänzender Austragungsort werden", heißt es in einem Antrag der Regierungsfraktionen, über den die Abgeordneten am Donnerstag im Landtag in Hannover beraten haben.

Rot-Grün betont "starke verbindende Kraft des Sports"

Die Ankündigung der Bundesregierung, sich für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2040 - 50 Jahre nach der Deutschen Wiedervereinigung - zu bewerben, wertet Rot-Grün als ein "positives, weltoffenes Signal." Bei Olympia in Paris sei in diesem Jahr die "starke verbindende Kraft des Sports" deutlich geworden. "Gemeinsame Werte und Ideale wie Respekt, Freundschaft, Toleranz, Vielfalt und Nachhaltigkeit" hätten die Sportereignisse geprägt, heißt es in dem Antrag.

Olympia: Niedersachsen könnte von Investitionen profitieren

Ist die deutsche Bewerbung erfolgreich, könnte Niedersachsen von den daraus folgenden Investitionen profitieren, hoffen SPD und Grüne - insbesondere in den Bereichen der Sportstätten- und Verkehrsinfrastruktur sowie Tourismus und Wirtschaft. "Im Rahmen eines bundesweiten gemeinsamen Kraftakts für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Deutschland wird vieles möglich werden, das sonst nicht erreichbar wäre", heißt es. Die Fraktionen sprechen sich daher dafür aus, zu prüfen, inwiefern Niedersachsen den Bewerbungsprozess unterstützen und begleiten kann.

