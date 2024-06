Das war der Landtag im Mai Stand: 17.05.2024 14:26 Uhr Niedersachsens Landtagsabgeordnete haben in der Mai-Plenarwoche über Hass gegen Politiker gesprochen. Außerdem debattierten sie über strengere Regeln für Videospiele und den Wert des Grundgesetzes.

Zum Auftakt der Sitzungswoche am Mittwoch sprachen die Abgeordneten über immer häufiger auftretende Angriffe auf Politikerinnen und Politiker. Außerdem ging es unter anderem auch um die notärztliche Versorgung per Video. Am Donnerstag debattierte der Landtag über "Lootboxen". Die werden bei Computerspielen oft zusätzlich zum Kauf angeboten - und locken mit seltenen Belohnungen. Niedersachsens Landesregierung will wegen hoher Suchtgefahr strengere Vorgaben dafür. Am Freitag, dem dritten Tag der Plenarsitzung, gab es eine Feierstunde anlässlich des 75. Jahrestages des Grundgesetzes. Dabei sprach unter anderem Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Er forderte die Bürgerinnen und Bürger auf, sich für den Erhalt der Demokratie einzusetzen. Demokratie sei aufs Mitmachen angewiesen, sagte der SPD-Politiker. Außerdem war auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk Thema am Freitag.

Das war der Landtag am Mittwoch

Das war Thema am Donnerstag

Weitere Informationen "Lootboxen": Strengere Regeln für Videospiele gefordert Niedersachsen sieht durch Zusatzkauf-Angebote wie in "Fifa" oder "Fortnite" ähnliche Gefahren wie beim Glücksspiel. mehr

Das waren einige der Themen am Freitag

45 Jahre Europawahlen und 75 Jahre Grundgesetz: Feiern, verteidigen und stärken wir Demokratie, Frieden und Freiheit

"'Muslim Interaktiv' auf dem Vormarsch: Was unternimmt die Landesregierung, um eine islamische Radikalisierung in Deutschland und Niedersachsen zu verhindern?" (Anfrage der AfD)

"Wissenschaftsstandort Niedersachsen - wie wird sich die Forschungslandschaft weiterentwickeln?" (Anfrage der SPD)

Das war der Landtag in den vergangenen Monaten

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 15.05.2024 | 19:30 Uhr