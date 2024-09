Das war der Landtag im August Stand: 29.08.2024 19:30 Uhr Der Niedersächsische Landtag hat sich in der August-Plenarwoche mit dem Thema "Schule zukunftsfest machen" beschäftigt. Außerdem stand die Befragung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an.

Die CDU-Fraktion hatte in einer dringlichen Anfrage um Aufklärung gebeten, was aus rund 2.400 pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden soll, deren Verträge nicht verlängert werden. Zuvor hatte Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) im Landtag ihre Schulpolitik verteidigt. Am Donnerstag wurde auch der Ex-Minister und CDU-Abgeordnete Bernd Althusmann aus dem Landtag verabschiedet. In Kanada soll der 57-Jährige aus dem Wahlkreis Seevetal voraussichtlich im November die Büroleitung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung übernehmen. Am Mittwoch war es um das "Vapen", also das Verdampfen von Tabak und Cannabis, gegangen. Zudem sprach Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) über die Meyer Werft.

Das waren einige der Themen am Mittwoch

