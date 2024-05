Das war der Landtag im April Stand: 19.04.2024 10:17 Uhr In der April-Plenarwoche haben die Abgeordneten im Niedersächsischen Landtag über die Corona-Politik der Landesregierung diskutiert. Weitere Themen waren ein neues Kita-Gesetz, Wohnraum und Clankriminalität.

Zur Corona-Politik sagte Stephan Weil (SPD) er halte die Beschlüsse, die während der Pandemie getroffen worden seien, auch im Nachhinein für richtig. Bund und Länder seien sich einig gewesen, vor allem Leben retten zu wollen. Einige Schritte im Bereich der Schulen seien im Rückblick aber kritisch zu reflektieren. Es könne heute darüber diskutiert werden, ob man Restriktionen früher hätte aufgeben sollen. Gestellt hatte die Anfrage zur "Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen" die AfD-Fraktion. Weitere Themen am Donnerstag waren die medizinische Versorgung in Niedersachsen, Landwirtschaft und Tierschutz. Zudem hat am Donnerstag in einer nicht-öffentlichen Sitzung der Untersuchungsausschuss zur Bezahlung der Bürochefin von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) seine Arbeit aufgenommen.

Weitere Themen im Landtag am Donnerstag

Das war der Landtag am Mittwoch

Das war der Landtag in den vergangenen Monaten

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.04.2024 | 08:00 Uhr