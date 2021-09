Stelle: Vergessene Wahlbriefe verändern Ergebnis im Kreistag

Stand: 22.09.2021 16:51 Uhr

In Stelle waren bei der Kommunalwahl 146 Stimmzettel in einem Schrank vergessen worden. Am Dienstag wurde noch einmal öffentlich ausgezählt. Ergebnis: Es gibt Veränderungen im Harburger Kreistag.