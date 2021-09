Ivica Lukanic ist neuer Bürgermeister von Wolfenbüttel

Stand: 26.09.2021 21:55 Uhr

Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen: In der Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters in Wolfenbüttel hat sich Ivica Lukanic (parteilos) durchgesetzt. Konkurrent Dennis Berger (SPD) hatte das Nachsehen.