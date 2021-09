Göttingen: Keine Veränderung durch Neuauszählung bei OB-Wahl Stand: 15.09.2021 16:47 Uhr Göttingen hat die Stimmen für die Oberbürgermeisterwahl gezählt: Grünen-Bewerberin Doreen Fragel folgt laut des vorläufigen Endergebnisses der Neuauszählung Petra Broistedt (SPD) in die Stichwahl.

Damit bliebe es so, wie es die erste Auszählung der Stimmen am Sonntagabend ergeben hatte. Das Resultat ist denkbar eng. 55 Stimmen liegen zwischen Fragel und dem CDU-Bewerber Ehsan Kangarani - das sind neun Stimmen weniger als im ersten Durchgang. Die CDU hatte in der Sitzung des Wahlausschusses am Montagnachmittag den Antrag zur Neuauszählung eingebracht und sich damit durchgesetzt. Die erneute Auszählung erfolgte am Mittwoch öffentlich in der Lokhalle. Der Wahlausschuss, der um 18 Uhr tagt, muss die Zahlen nun noch bestätigen.

OB-Wahl in Göttingen: So verteilen sich die 45.776 gültigen Stimmen

• Petra Broistedt (SPD): 15.228

• Doreen Fragel (parteilos für Bündnis90/Die Grünen): 13.173

• Ehsan Kangarani (CDU): 13.118

• Edgar Schu (GöLinke): 2.702

• Mathias Rheinländer (Die Partei): 1.555

Nicht berücksichtigte gültige Stimmen entdeckt

Den Antrag auf Neuauszählung der Stimmen hatte Viktoria Blindow eingebracht, die auch dem erweiterten Vorstand der CDU in Göttingen angehört. Ihr Antrag wurde zunächst abgelehnt. Daraufhin beantragte sie, die ungültigen Stimmen erneut auszuzählen. Dieser Antrag wurde genehmigt und Blindow entdeckte fünf gültige Stimmen für den CDU-Kandidaten. Daraufhin beantragte sie noch einmal eine Neuauszählung aller Stimmen. Dieses Mal stimmte der Wahlausschuss dem Antrag zu. Wahlleiter Erik Fessler erklärte die Entscheidung damit, dass es Zweifel an den Mehrheitsverhältnissen gebe, weil sich unter den als ungültig gewerteten Stimmen gültige befanden.

Der Wahlausschuss setzt sich aus sechs Mitgliedern zusammen - die Ehrenamtlichen sollen einen Querschnitt der Bevölkerung bilden.

