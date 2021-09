Seevetal: CDU-Kandidatin wird neue Bürgermeisterin

Stand: 26.09.2021 21:48 Uhr

Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen: Die Gemeinde Seevetal hat eine neue Bürgermeisterin. Emily Weede (CDU) setzte sich in der Stichwahl am 26. September gegen Manfred Eertmoed (SPD) durch.