Stand: 27.05.2019 11:55 Uhr

In 23 Kommunen gibt es am 16. Juni eine Stichwahl

Nach den Kommunalwahlen in Niedersachsen, die am Sonntag parallel zur Europawahl stattgefunden haben, müssen die Bürger in 23 Kommunen noch einmal an die Urne. Dort haben die Landrats-, Bürgermeister- und Samtgemeindebürgermeister-Kandidaten im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit erhalten. Die jeweils zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen gehen am 16. Juni in eine Stichwahl. In den Landkreisen Grafschaft Bentheim, Lüneburg und Osnabrück müssen noch die Landräte gewählt werden. Aurich sucht noch einen Oberbürgermeister. Darüber hinaus müssen fünf Samtgemeindebürgermeister und 14 Bürgermeister gewählt werden. In welchen Kommunen es eine Stichwahl gibt, sehen Sie in der folgenden alphabetisch sortierten Liste:

A

Aurich (Stadt)

B

Bevensen-Ebstorf (Samtgemeinde)

Bevern (Samtgemeinde)

Burgdorf

D

Delligsen

G

Gellersen (Samtgemeinde)

Grafschaft Bentheim (Landkreis)

H

Hambühren

L

Lehrte

Lüneburg (Landkreis)

M

Molbergen

N

Neustadt a. Rbg.

O

Osnabrück (Landkreis)

Oyten

R

Rastede

Rosche (Samtgemeinde)

S

Sittensen (Samtgemeinde)

Stade (Stadt)

Stuhr

V

Verden (Stadt)

W

Westerstede

Wietzendorf

Wittingen

