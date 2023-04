Zug erfasst Auto - drei Tote bei Unfall in Neustadt am Rübenberge Stand: 23.04.2023 09:30 Uhr Bei einem Unfall in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) sind heute Morgen drei junge Menschen ums Leben gekommen. An einer Halbschranke hatte ein Zug ein Auto erfasst.

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, fuhr der Unfallwagen bei geschlossener Schranke auf den Bahnübergang. Den Angaben zufolge ist der Bahnübergang nördlich von Neustadt am Rübenberge mit einer Schranke gesichert, die nicht die gesamte Breite der Straße überspannt. Der Regionalzug aus Hannover Richtung Himmelreich habe den Pkw "mit voller Geschwindigkeit" erfasst, so die Sprecherin. Die drei jungen Insassen starben.

Zugunglück bei Hannover: Todesopfer sind 21 und 22 Jahre alt

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei den Opfern um den 22-jährigen Fahrer aus Hannover, eine 22 Jahre alte Frau aus Hildesheim sowie eine 21-Jährige aus Neustadt. Im Zug befanden sich laut Polizei 38 Passagiere sowie vier Bahnmitarbeiter. Eine Person im Zug wurde leicht verletzt.

Bahnstrecke Hannover - Nienburg (Weser) gesperrt

Die Bahn würde geräumt, hieß es. Polizei und Feuerwehr waren am Morgen mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Bahn teilte auf ihrer Internetseite mit, dass die Strecke zwischen Hannover und Nienburg (Weser) wegen eines Unfalls an einem Bahnübergang bis in die Mittagsstunden gesperrt ist.

Weiter hieß es: "Alle ICE-Züge zwischen Oldenburg und Hannover fallen aus. Die Halte Oldenburg, Delmenhorst und Bremen Hbf entfallen. Alle IC-Züge zwischen Hannover und Emden werden in beiden Fahrtrichtungen zwischen Hannover und Leer umgeleitet und verspäten sich dadurch um etwa 30 Minuten."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.04.2023 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr