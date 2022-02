Stand: 11.02.2022 10:48 Uhr Zahl der Kirchenaustritte in der Region Hannover steigt

In der Region gibt es nach den jüngsten Fällen sexualisierter Gewalt in Celle und Hildesheim immer mehr Kirchenaustritte. In Celle hat sich nach Informationen des NDR in Niedersachsen die Zahl der Gläubigen, die aus der katholischen Kirche austreten wollen, im Januar gegenüber dem Vormonat mehr als verdreifacht. Aber auch aus der evangelischen Kirche sind mehr Menschen ausgetreten als sonst. Außerdem ist die Nachfrage nach Kirchenaustritten gestiegen: Bei der Stadt Hannover dauert es inzwischen 26 Tage, um einen Termin zu bekommen. Die Kirchen reagieren betroffen. Den Aussagen eines Sprechers des Bistums Hildesheim zufolge müsse die Kirche respektieren, dass Menschen enttäuscht und fassungslos beschließen auszutreten.

