Wolf aus Rodewalder Rudel darf geschossen werden

Der Wolfsrüde aus dem Rodewalder Rudel im Landkreis Nienburg darf abgeschossen werden. Das hat das Verwaltungsgericht Oldenburg am Freitag entschieden und damit einen Eilantrag des Freundeskreises freilebender Wölfe abgewiesen. Das Tier mit der Code-Nummer "GW717M" gilt als sogenannter Problemwolf und wird für den Tod von etwa 40 Nutztieren verantwortlich gemacht. Das Umweltministerium in Hannover hatte den Rüden am 23. Januar mit einer Ausnahmegenehmigung zum Abschuss freigegeben.

Rodewalder Wolfsrudel wird zum Problem Hallo Niedersachsen - 24.01.2019 19:30 Uhr Schafe, ein Alpaka, Ponys und Kälber - das sogenannte Rodewalder Wolfsrudel tötet Tiere ganz unterschiedlicher Größe. Bei den Anwohnern im Landkreis Nienburg wächst die Angst.







Verein kann Beschwerde einlegen

Das Land habe überzeugend dargelegt, "dass und warum die strengen Voraussetzungen für die Zulassung einer Ausnahme" vorliegen. Zu den bisher eingetretenen Schäden habe es auch mögliche zukünftige Schäden zulässigerweise mit in die Betrachtung einbezogen, heißt es in dem Beschluss. "Dass die betroffenen Tierhalter möglicherweise Ausgleichszahlungen erhielten, ändere nichts am Eintritt bisheriger Schäden und der Prognose, dass zukünftig weitere Schäden durch Risse entstehen könnten", so das Gericht. Der Beschluss ist nicht rechtskräftig. Der Verein kann Beschwerde beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht einlegen.

