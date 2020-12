Stand: 14.12.2020 12:50 Uhr Wildkatzen erobern den Norden Niedersachsens

Wildkatzen breiten sich in Niedersachsen immer weiter nach Norden aus. An 25 Lockstöcken in den Landkreisen Harburg, Celle und der Region Hannover seien Haarproben gefunden worden, die eindeutig von Wildkatzen stammten, heißt es vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Die Europäische Wildkatze steht seit vielen Jahren auf der Roten Liste der bedrohten Arten. In weiten Teilen Deutschlands war sie bereits ausgestorben. Mittlerweile erholt sich die Population.

