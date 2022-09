Stand: 07.09.2022 15:05 Uhr Weser führt fast kein Wasser: Fährbetrieb eingestellt

In Hessisch Oldendorf ist der Betrieb der Weserfähre Großenwieden eingestellt worden. Das teilte der Landkreis Hameln-Pyrmont am Mittwoch mit. Grund ist der extrem niedrige Wasserstand der Weser. Er betrug am Morgen in Hameln nur noch 49 Zentimeter. Wann der Fährbetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit nicht absehbar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.09.2022 | 13:30 Uhr