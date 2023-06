Weltweit größte Wellenmaschine geht in Hannover an den Start Stand: 28.06.2023 11:55 Uhr In drei Jahren Bauzeit ist in Hannover eine Anlage entstanden, die weltweit einmalig ist: der sogenannte Große Wellenströmungskanal. Am Freitag wird er von Robert Habeck und Stephan Weil eröffnet.

Die Leibniz Universität Hannover und die Technische Universität (TU) Braunschweig haben den neuen Großen Wellenströmungskanal - kurz GWK+ - gemeinsam konzipiert. Die Anlage in Marienwerder dient der Energiewende - und so kommt Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck (Grüne) persönlich vorbei, um sie gemeinsam mit Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD) offiziell in Betrieb zu nehmen.

Das Meer im Labor

Was macht ein Wellenströmungskanal? Einfacher ausgedrückt handelt es sich um eine Wellenmaschine - die größte ihrer Art, die zugleich die Gezeiten simuliert, wie die Leibniz Universität betont. Mit der Anlage werden die Bedingungen im Meer so realitätsnah wie möglich nachgestellt, um Offshore-Windkraftanlagen immer besser auf diese Gegebenheiten auszurichten. Sozusagen das Meer im Kleinformat in einem Labor.

GWK+ simuliert hohe Wellen und Strömungen

Windkraftanlagen auf See müssen extremen Belastungen standhalten. Der Wellenströmungskanal simuliert bis zu drei Meter hohe Wellen sowie Strömungen, die durch die Gezeiten entstehen. Bei der Forschung geht es um vielfältige Aspekte, zum Beispiel das Zusammenspiel zwischen Meeresboden und Bauwerk, die Stabilität schwimmender Bauwerke und ihre Verankerung.

Mehr als 35 Millionen Euro stecken in der neuen Anlage

Der GWK+ ist im Rahmen des Forschungsprojekts marTech entstanden, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. Mehr als 35 Millionen Euro sind laut Leibniz Universität in den neuen Großen Wellenströmungskanal investiert worden - um die Forschung zur Energiewende "massiv voranzubringen", wie es heißt.

