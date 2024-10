Stand: 25.10.2024 07:49 Uhr Kind bei Verkehrsunfall in Großburgwedel schwer verletzt

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Großburgwedel (Region Hannover) sucht die Polizei nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte am Mittwochabend ein 63 Jahre alter Mann mit seinem Kleinwagen am südlichen Ortsausgang aus einem Kreisel fahren. In diesem Moment überquerte aber auch ein 10 Jahre alter Junge zusammen mit seiner Mutter die Fahrbahn, ohne auf den Autoverkehr zu achten. Dabei hat dort der Straßenverkehr Vorfahrt. Das Kind wurde vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei wurde der Junge schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die das Unfallgeschehen erklären können.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.10.2024 | 08:30 Uhr