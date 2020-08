Stand: 14.08.2020 15:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Waldbrand an A7: Feuerwehr kontrolliert Gebiet

Um einen erneuten Waldbrand an der Autobahn 7 bei Schwarmstedt im Heidekreis zu verhindern, kontrolliert die Feuerwehr das betroffene Gebiet weiter auf Glutnester. Das teilte ein Sprecher der Kreisfeuerwehr NDR 1 Niedersachsen mit. Auch in den kommenden Tagen sollen Einsatzkräfte das Areal untersuchen. Am Mittwochabend waren insgesamt rund 28 Hektar Wald in Brand geraten, nachdem ein Reifenplatzer Funkenflug ausgelöst hatte.

Waldbrand neben A7: Aufräumarbeiten dauern an Hallo Niedersachsen - 13.08.2020 19:30 Uhr Ein geplatzter Lkw-Reifen auf der A7 südlich des Walsroder Dreiecks hat einen Waldbrand entfacht. Die Vollsperrung ist zwar aufgehoben, die Aufräumarbeiten laufen aber noch.







Landwirte unterstützen Feuerwehr

Mitunter arbeiteten nach Feuerwehrangaben rund 500 Einsatzkräfte in dem Waldgebiet. Neben den Feuerwehren des Heidekreises beteiligten sich auch die Bundeswehr-Feuerwehr sowie Wehren aus den Landkreisen Harburg, Celle, Lüneburg, Uelzen, Rotenburg und der Region Hannover an den Löscharbeiten. Auch Landwirte unterstützten die Einsatzkräfte, indem sie mit Wasser gefüllte Güllefässer bereitstellten.

Videos 00:58 Lkw löst Waldbrand an A7 aus Der geplatzte Reifen eines Lastwagens hat an der A7 im Heidekreis einen Waldbrand ausgelöst. Zwischenzeitlich standen 28 Hektar in Flammen. Video (00:58 min)

Lkw-Fahrer übernachten in Fahrzeugen auf A7

Der Verkehr auf der A7 war wegen des Feuers am Mittwochabend nahezu zum Erliegen gekommen. Viele Lkw-Fahrer mussten die Nacht dort verbringen, sie wurden von Stauhelfern der Johanniter versorgt. Am Donnerstagvormittag war die Strecke Richtung Hamburg wieder befahrbar, am Nachmittag wurde auch die Sperrung Richtung Hannover aufgehoben.

