Vorrang für Vierbeiner: Die Hunde erobern das Freibad

Stand: 11.09.2022 16:25 Uhr

Wenn die Freibadsaison vorbei ist, die Menschen weg - dann sind die Hunde an der Reihe. Am Wochenende konnten sie nach Herzenslust planschen, schwimmen und spielen, unter anderem in Pattensen.