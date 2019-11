Stand: 22.11.2019 16:29 Uhr

Verwaltungsgericht Hannover: NPD darf demonstrieren

In der Auseinandersetzung um eine geplante NPD-Demo morgen in Hannover geht es weiter hin und her. Am Mittag hatte das Verwaltungsgericht die bis dahin verbotene Demonstration erlaubt - wogegen jetzt wiederum die Polizei vorgeht. Entscheiden soll nun das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Dort hat die Polizeidirektion Hannover Beschwerde gegen den Beschluss der Vorinstanz eingelegt. Die Polizeidirektion Hannover lehnt die NPD-Demonstration nach wie vor ab. Sie sieht darin eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit.

Polizeipräsident Kluwe zum Verbot der NPD-Demo 22.11.2019 12:00 Uhr Der Polizeipräsident Hannovers erklärt, warum die Polizeibehörde die Demo der NPD gegen Journalisten verboten hat. Die NPD hat einen Eilantrag gegen das Verbot eingereicht.







Gericht: Demo weist einschüchternde Tendenzen auf

Zwar geht auch das Verwaltungsgericht Hannover eigenen Angaben zufolge davon aus, dass die Versammlung einschüchternde Tendenzen aufweist. Durch die Versammlung als solche sei die Pressefreiheit allerdings nicht gefährdet, begründete die Kammer ihre Entscheidung. Ein komplettes Demo-Verbot sei deshalb nicht gerechtfertigt. Die Polizei könne jedoch Beschränkungen für den Ablauf der Demo anordnen. Diese seien etwa dann zulässig, wenn Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit drohten oder wenn die öffentliche Ordnung gefährdet sei, so die Kammer.

NPD-Demo richtet sich gegen Journalisten

Die geplante Demonstration der NPD, zu der nach Polizeiangaben rund 100 Teilnehmer anreisen wollten, richtet sich direkt gegen mehrere Journalisten, darunter André Aden und Julian Feldmann. Feldmann hatte für das NDR Fernsehmagazin "Panorama" ein Interview mit einem früheren SS-Mann geführt, in dem der inzwischen verstorbene Mann ein Massaker der SS in Frankreich relativiert hatte. Für die rechte Szene ist Feldmann "der Schlimmste von allen".

Gegendemo von "bunt statt braun"

Das Aktionsbündnis "bunt statt braun", dem unter anderem die Gewerkschaft ver.di angehört, hat zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Erwartet werden rund 2.000 Teilnehmer, sagte ein ver.di-Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Die Demo beginnt morgen um 13.30 Uhr am Stephansplatz und endet um 15 Uhr am Aegidientorplatz, wo der neu gewählte Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay (Grüne), sprechen wird.

Kolleginnen und Kollegen engagieren sich für Pressefreiheit

Mehrere Hundert Journalistinnen und Journalisten aus dem Bundesgebiet haben unterdessen einen Aufruf zum Schutz der Pressefreiheit unterschrieben. Darunter sind "Tagesspiegel"-Chefredakteur Lorenz Maroldt, Schriftstellerin Sophie Passmann, Satiriker Jan Böhmermann, ARD-Reporter Richard Gutjahr und der Moderator des WDR-Politmagazins "Monitor", Georg Restle. NDR Intendant Lutz Marmor hob am Donnerstag die Bedeutung der Medien- und Pressefreiheit für die Demokratie hervor.

Zahlreiche Solidaritätsbekundungen

Solidarität mit den Gegendemonstranten kam am Donnerstag aus zahlreichen Richtungen. So bekundete die SPD-Landtagsfraktion, man müsse "Neonazis und Rechtsextremisten entschieden in ihre Schranken verweisen", so der Abgeordnete Deniz Kurku. Für die evangelische Kirche in Hannover sagte Sprecherin Insa Becker-Wook: "Gezielte Verfolgung von Journalisten ist ein No-Go, dem müssen wir uns widersetzen. Matthias Görn vom Bürgerverein "Freundeskreis Hannover" unterstrich: "In unserer Stadt ist kein Platz für rechte Parolen."

