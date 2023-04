Stand: 22.04.2023 09:10 Uhr Vermisster Rentner aus Hannover ist wieder da

Ein seit Donnerstag vermisster Renter aus Hannover-Vahrenwald ist wieder aufgetaucht. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Als der 78-Jährige am Donnerstagnachmittag nicht nach Hause zurückgekehrt war, hatte seine Ehefrau ihn am Abend als vermisst gemeldet. Um ihn zu finden, setzten die Beamten auch einen Hubschrauber und speziell ausgebildete Spürhunde ein. Am Freitagabend wurde der Vermisste laut Polizei im Bereich Hemmingen wohlauf angetroffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.04.2023 | 10:00 Uhr