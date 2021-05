Stand: 03.05.2021 15:01 Uhr Uni Hannover: Polizist will nach Streit nicht mehr dozieren

Ein Soziologe und Polizist hat seinen Lehrauftrag an der Universität Hannover zurückgegeben. Am Wochenende sei ein Reifen an seinem Auto zerstört worden. Der Mann vermutet einen Zusammenhang zwischen dem Vorfall und der massiven Kritik von Studierenden an seinem Seminar. Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) vertrat die Ansicht, ein Polizist könne nicht mit der nötigen Distanz über Staat und Polizei dozieren. Die Uni bedauert den Rücktritt und zeigt sich erschrocken über den Vorfall. Die Reaktion des Dozenten sei aber verständlich, so eine Sprecherin. Laut Polizei steht ein Zusammenhang zwischen zerstörten Reifen und dem Streit um den Lehrauftrag aber nicht fest.

